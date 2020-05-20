Стали известны результаты тестирования игроков «Крыльев Советов» на COVID-19

Стали известны результаты тестирования игроков самарских «Крыльев Советов» на коронавирусную инфекцию, передает Sport24.

Пресс-служба клуба рассказала о том, что в команде нет случаев заражения.

Стоит отметить, что тренеры и легионеры команды сдадут тесты позднее.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5 млн человек.

Ранее в тульском «Арсенале» не выявили случаев заражения коронавирусом.