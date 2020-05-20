Хабиб ответил назвавшему коронавирус аферой человеку

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил человеку, который скептически отнесся к коронавирусной инфекции.

В Instagram бойца один из пользователей социальной сети оставил комментарий, где назвал коронавирус аферой.

«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — ответил ему боец.

Стоит отметить, что отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. По сообщению СМИ, специалист, у которого был подтвержден коронавирус, снова впал в кому.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов опять впал в кому.