Тарасова поздравила Загитову с 18-летием

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.

«Я желаю Алине счастливой жизни!» — цитирует Тарасову Sport24.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие.