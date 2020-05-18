Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с 18-летием

Команда российского тренера Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.

«Алина,

Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться,

Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, свое призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты», — говорится в Instagram команды Тутберидзе.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.