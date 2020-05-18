Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с 18-летием
Команда российского тренера Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.
«Алина,
Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться,
Быть и ребенком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, свое призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты», — говорится в Instagram команды Тутберидзе.
Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.
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АЛИНА, Тебе сегодня восемнадцать, Взрослеть, казалось бы, пора, Но мы желаем не стесняться Быть и ребенком иногда. Желаем радоваться жизни, Ценить природы чистоту, Гордиться и любить отчизну, Своих родных, свою семью. Найди свой путь, своё призвание, Своей достигни высоты. Пусть все исполнятся желания, Пускай все сбудутся мечты. #сднемрождения #happybirthday #будьсчастлива #18