Каталония признана самым футбольным регионом Испании. Об этом сообщает опрос читателей газеты Marca.

По информации источника, регион, в котором базируются такие клубы как «Эспаньол» и «Барселона», более чем на 250 тысяч человек обошел Мадрид, Андалусию, Басконию и Галисию.

Отметим, что в сборную Каталонии всех времен вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Карлос Пуйоль, Хави, Сеск Фабрегас, Жоан Капдевила, Серджи Бускетс и другие.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о том, как проходят переговоры с мюнхенской «Баварией» о новом контракте.