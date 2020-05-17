Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию

Правительство России разрешило иностранным спортсменам и членам тренерских штабов в ближайшее время вернуться в Россию. Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, поправки внесены в распоряжение «О временном ограничении въезда в Россию».

Отмечается, что разрешение распространяется на спортсменов и тренеров, имеющих действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Вернувшиеся в страну иностранцы пройдут 14-дневный карантин под наблюдением врачей.

Все спортивные соревнования в России были приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 313 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,7 млн.

Ранее сообщалось, что глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не согласовал с клубами регламент по возобновлению сезона.