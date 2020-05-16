Тесты двух игроков команды Серии А на коронавирус оказались положительными

Тесты двух игроков «Пармы» на коронавирус оказались положительными, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что игроки, чьи имена не называются, не имели симптомов заболевания. В настоящее время спортсмены изолированы. В заявлении клуба говорится, что положительными были только первые тесты. Вторые результаты были отрицательными.

Всего было проведено около 60 тестов. Проверку прошли футболисты, тренерский штаб и персонал «Пармы».

Сезон Серии А был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 309 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,6 млн.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране пока нет предпосылок для безопасного возобновления футбольного чемпионата.