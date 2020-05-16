Глава UFC: Хабиб сейчас опустошен из-за отца

Президент UFC Дана Уайт рассказал о беседе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, чей отец Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице, передает MMA Fighting.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане, однако затем ему стало хуже, его перевезли в Москву. Изначально сообщалось, что специалисту диагностировали пневмонию, потом СМИ проинформировали, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал мне: «Ты же знаешь, насколько я люблю своего отца». Это тяжело», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший вышел из комы, но не говорит.