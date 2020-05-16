Фергюсону не требуется операция после боя с Гэтжи

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Тони Фергюсон заявил, что ему не требуется операция после поединка со своим соотечественником Джастином Гэтжи.

В ночь с 9 на 10 мая в бою на турнире UFC 249 Фергюсон проиграл Гэтжи в пятом раунде, ему был засчитан технический нокаут. После поражения, которое стало для него первым с 2012 года, Фергюсон был отправлен в больницу.

«Выздоравливаю. Никакой операции», — написал боец в Instagram.

Ранее сообщалось, что бойцу Орловскому понравилось проводить бои без зрителей.