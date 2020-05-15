Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Снимаю шляпу перед руководством РФС. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют», — написал Радимов в Twitter.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее Радимов прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ.