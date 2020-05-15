Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС
Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Снимаю шляпу перед руководством РФС. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют», — написал Радимов в Twitter.
Напомним, сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Радимов прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ.
Снимаю шляпу перед руководством РФС!Решение возобновить РПЛ-охренительное!Понятно,сложное. Понятно,ещё много подвигов надо совершить к 21 июня!Но!Уверен-с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень!Это люди,которые не болтают - а действуют!Уважение к ним - безгранично!— Владислав Радимов (@radimov02) May 15, 2020