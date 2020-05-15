Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Фанаты московского «Локомотива» потребовали отставки руководства команды из-за того, что клуб отказался продлевать контракт с наставником Юрием Семиным, сообщает сайт болельщиков красно-зеленых.

«Оценку тому, как вы провернули увольнение живой легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают второе место, набрав 41 очко.

Ранее уход Семина назвали доказательством непрофессионализма руководства «Локомотива».