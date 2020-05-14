Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить.

Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил», — написала Трусова в Instagram.

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.

Ранее оскорбления Трусовой назвали «настоящим идиотизмом».