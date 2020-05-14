Арестован мужчина, готовивший теракт во время матча «Барселона» — «Реал»

Арестован уроженец Марокко, планировавший совершить теракт во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает La Sexta.

Мужчина был задержан 8 мая. Во время разговора с полицией он признался, что планировал совершить теракт с помощью дрона. Он отметил, что ему не удалось найти дрон. Также задержанный не стал уточнять детали атаки.

По информации следственных органов Испании, мужчина в течение последних четырех лет был связан с одной из террористических организаций.

Ранее сообщалось, что напавшего на автобус дортмундской «Боруссии» россиянина приговорили к 14 годам тюрьмы.