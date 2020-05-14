«Локомотив» объявил об уходе Семина

Московский «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

Соответствующее решение было принято советом директоров «железнодорожников». Соглашение специалиста с клубом рассчитано до 31 мая 2020 года.

Семин трижды возглавлял «Локомотив» (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина.