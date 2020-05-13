«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Семина

Московский «Локомотив» в ближайшее время объявит об отставке главного тренера Юрия Семина, сообщает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал Нобеля Арустамяна.

По информации источника, об увольнении специалиста будет сказано 14-15 мая. В эти же дни на пост главного тренера «железнодорожников» будет назначен серб Марко Николич. Сообщается, что все решения уже согласованы с советом директоров клуба.

Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством команда в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат России, а в следующем сезоне завоевала Олимп — Кубок страны. В 2019 году «железнодорожники» стали обладателям Олимп — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Тихонов считает, что у руководства «Локомотива» есть проблемы с Семиным.