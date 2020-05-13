Гендиректор «Зенита» отреагировал на слухи об интересе «Милана» к Дзюбе

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о заинтересованности «Милана» в приобретении нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», — цитирует Медведева ТАСС.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 28 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.

Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который может покинуть команду после завершения сезона.