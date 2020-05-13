Тихонов считает, что у руководства «Локомотива» есть проблемы с Семиным

Бывший полузащитник московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что у руководства столичного «Локомотива» есть проблемы с главным тренером Юрием Семиным. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, ситуация с непродлением действующего трудового договора самого титулованного отечественного тренера в истории вызывает лишь недоумение.

«Его любят все болельщики, и он уважаем всеми специалистами, работающими в российском футболе. В самом «Локомотиве» идут какие-то подводные течение, не все могут смириться с его собственным «я».

У Юрия Павловича есть результат, а его хотят выпроводить. Я против этого», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов призвал доиграть сезон РПЛ.