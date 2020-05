Президент UFC анонсировал следующий бой Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал следующий бой дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, поединок за чемпионский пояс в легком весе против американского представителя смешанных единоборств (ММА) Джастина Гэтжи пройдет этим летом в рамках ивента на борцовском острове.

«Не знаю, бдит ли это первым состязанием на острове, но мы ждем, что они подерутся именно там.

Только если ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин поделился мнением о бое за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

