АПЛ хочет добиться разрешения доигровки сезона на домашних стадионах

Английская премьер-лига (АПЛ) хочет у правительства Великобритании добиться разрешения доигровки сезона на домашних стадионах команд. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер.

По информации источника, против игры на нейтральных полях выступают как минимум восемь клубов высшего английского дивизиона.

В свою очередь, глава лиги Ричард Мастерс заявил, что организация находится в постоянном контакте с властями и стремится выработать наиболее оптимальное для всех решение.

