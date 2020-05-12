УЕФА не собирается сокращать квалификацию еврокубков в сезоне-2020/21
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует сокращать квалификационный этап в Лиге чемпионов и Лиге Европы в предстоящем сезоне, сообщает ТАСС.
По информации источника, в организации никогда не рассматривали возможность лишения победителей национальный первенств права на участие в главном европейском клубном турнире благодаря результатам на поле.
В УЕФА заявили, что на данный момент нет никаких конкретных вариантов по модернизации формата отбора команд в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал о том, как осознал всю опасность коронавирусной инфекции.