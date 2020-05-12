ЦСКА возобновил интерес к бразильцу Кака
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Столичный ЦСКА возобновил интерес к бразильцу Кака, выступающему в «Крузейро» на позиции защитника. Об этом сообщает UOL.
По информации источника, московский коллектив может предложить южноамериканскому клубу порядка €4 миллионов за 21-летнего футболиста.
В свою очередь, согласно составленному контракту, Кака будет получать порядка €3 миллионов.
Напомним, что армейцы могли заполучить защитника в феврале, однако те переговоры ни к чему не привели.
Ранее сообщалось, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кого из игроков «красных», завершивших карьеру, он подписал бы в свою команду.