Рудковская высказалась о критике со стороны хореографа Тутберидзе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала резонансные слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Напомним, что после ухода фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко, супругу Рудковской, специалист обвинил продюсера в переманивании спортсменки.

«Как обычно, приплели «ни к селу, ни к городу». Не понятно, причем тут я и переход Александры Трусовой в академию мужа! И почему те, кто тренировали Сашу, интеллигентно молчат, как и мой муж, а в бурных фантазиях у некоторых я являюсь чуть ли не главным злодеем? Оказалось, что Железняков, не самый главный хореограф тренерского штаба Тутберидзе, танцевал в «лохматом году» на подтанцовке у Димы Билана. Совсем недолго танцевал! Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен… Все постоянно говорят про женскую месть, а вон мужская-то какая бывает.

Алексей, не вынуждайте меня вспоминать, за что вас отчислили. Я, конечно, не злопамятная, но память хорошая», — оставила Рудковская пост у себя в Telegram-канале.

Стоит отметить, что о переходе Трусовой к Плющенко стало известно 6 мая.

Ранее сообщалось, что еще один фигурист ушел от Тутберидзе.