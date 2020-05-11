Рудковская высказалась о критике со стороны хореографа Тутберидзе

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Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала резонансные слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Напомним, что после ухода фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко, супругу Рудковской, специалист обвинил продюсера в переманивании спортсменки.

«Как обычно, приплели «ни к селу, ни к городу». Не понятно, причем тут я и переход Александры Трусовой в академию мужа! И почему те, кто тренировали Сашу, интеллигентно молчат, как и мой муж, а в бурных фантазиях у некоторых я являюсь чуть ли не главным злодеем? Оказалось, что Железняков, не самый главный хореограф тренерского штаба Тутберидзе, танцевал в «лохматом году» на подтанцовке у Димы Билана. Совсем недолго танцевал! Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен… Все постоянно говорят про женскую месть, а вон мужская-то какая бывает.

Алексей, не вынуждайте меня вспоминать, за что вас отчислили. Я, конечно, не злопамятная, но память хорошая», — оставила Рудковская пост у себя в Telegram-канале.

Стоит отметить, что о переходе Трусовой к Плющенко стало известно 6 мая.

Ранее сообщалось, что еще один фигурист ушел от Тутберидзе.