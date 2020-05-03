Венгер назвал условие, при котором Месси превзойдет Марадону

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Бывший главный тренер «Монако» и лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал условие, при котором форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзойдет Диего Армандо Марадону. Об этом сообщает beIN Sports.

По его словам, 32-летнему нападающему необходимо добиться победы на чемпионате мира.

«Странно, что у Аргентины есть лучший игрок на планете, но она так и не выигрывала мундиаль. Кажется, что сам Месси прекрасно понимает, что будет находиться в тени Марадоны, пока не возьмет Кубок мира», — сказал Венгер.

Ранее сообщалось, что агент греческого игрока ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал прокомментировал интерес московского «Локомотива».