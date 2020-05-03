Венгер назвал условие, при котором Месси превзойдет Марадону
Бывший главный тренер «Монако» и лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал условие, при котором форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзойдет Диего Армандо Марадону. Об этом сообщает beIN Sports.
По его словам, 32-летнему нападающему необходимо добиться победы на чемпионате мира.
«Странно, что у Аргентины есть лучший игрок на планете, но она так и не выигрывала мундиаль. Кажется, что сам Месси прекрасно понимает, что будет находиться в тени Марадоны, пока не возьмет Кубок мира», — сказал Венгер.
Ранее сообщалось, что агент греческого игрока ПАОК Димитриса Яннулиса Джеки Муал прокомментировал интерес московского «Локомотива».
The A-Z of football with Arsene Wenger ����— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 1, 2020
Every day this month, we'll be bringing you Le Professeur's thoughts on a football subject, starting with the letter 'A' all the way through to 'Z'.
Today we start with 'A' for Argentina and it involves Maradona and Messi �� pic.twitter.com/y4XnpKhmSY