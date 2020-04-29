В АПЛ боятся спровоцировать рост числа зараженных COVID-19, возобновив сезон

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспокоены судьбой текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. По данным The Guardian, представители команд скептически относятся к идее возобновления чемпионата. Это, по их мнению, может привести к росту случаев заражения вирусом.

Источник приводит информацию о том, что если матчи АПЛ будут доиграны, то с большой долей вероятности они состоятся при пустых трибунах. Однако учитывая большой интерес болельщиков к футболу в стране, клубы лиги опасаются, что те будут собираться группами около стадиона, а также встречаться компаниями в барах и пабах, чтобы смотреть матчи. Это в свою очередь может спровоцировать новую волну заражений.

«Возникает ощущение, что возвращение Премьер-лиги может иметь нежелательные последствия. Некоторые клубы опасаются, что если даже матчи будут проведены на нейтральных полях, то это не сможет отговорить фанатов от путешествий по городам, чтобы поддержать свою команду. Клубы не хотят быть козлами отпущения, если произойдет что-то плохое», — говорится в тексте.

Клубы АПЛ 1 мая обсудят вопрос о возобновлении турнира. Как сообщалось ранее, сезон может быть продолжен с 8 июня. На момент паузы лидером Премьер-лиги остался «Ливерпуль», набравший 82 очка в 29 матчах. Ближайшим преследователем «красных» является «Манчестер Сити», отстающий на 22 балла.

Впервые вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире вирусом заразились более 3,1 млн человек. В Великобритании было зафиксировано свыше 162 тыс. случаев, летальных исходов — 21678.