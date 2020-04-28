Тренер «Шинника» призвал доиграть Кубок России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов призвал завершить розыгрыш Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, в турнире осталось провести всего четыре игры.
«Мы в четвертьфинале играем против «Урала» — это хорошая команда из Премьер-лиги. Мы очень хотим сыграть этот матч и выиграть его.
Проигнорировать кубок, полагаю, неправильно. Его нужно доиграть», — сказал Побегалов.
Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов выразил мнение, что приостановленный из-за эпидемии сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет тяжело возобновить.