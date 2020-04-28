Тренер «Шинника» призвал доиграть Кубок России

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Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов призвал завершить розыгрыш Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в турнире осталось провести всего четыре игры.

«Мы в четвертьфинале играем против «Урала» — это хорошая команда из Премьер-лиги. Мы очень хотим сыграть этот матч и выиграть его.

Проигнорировать кубок, полагаю, неправильно. Его нужно доиграть», — сказал Побегалов.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов выразил мнение, что приостановленный из-за эпидемии сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет тяжело возобновить.