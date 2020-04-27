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Бывший полузащитник немецкого «Гамбурга» и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, кому стоило отдать «Золотой мяч» в 2019 году. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, лучше всех по итогам прошлого года проявил себя хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

«И Месси, и Роналду — великие игроки, но я голосую за Модрича. Он — лидер нашей сборной, мой большой друг, и поэтому выбор для меня очевиден.

У него много хороших качеств. Каждый, кто находится на поле вместе с ним, прогрессирует и растет», — сказал Олич.



Ранее сообщалось, что командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона.