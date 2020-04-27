В АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен за матч
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Командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона, сообщает The Sun.
Как стало известно источнику, это связано с опасением некоторых команд, что из-за продолжительного простоя футболисты будут не в лучших физических кондициях и рискуют получить травму. Кроме того, средний возраст игроков части клубов слишком высокий, что скажется на результате при матчах в плотном графике.
Уточняется, что это временная мера, предложенная Международной федерацией футбола (ФИФА).
Ранее The Athletic опубликовал символическую сборную сезона АПЛ.