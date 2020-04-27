Мирошниченко: в Белоруссии никто представить не может, сколько людей заболело

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Украинский баскетболист Максим Мирошниченко, выступающий за клуб «Гродно-93», рассказал о жизни в Белоруссии во время пандемии. Республика не стала вводить карантинные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По словам Мирошниченко, в стране также не освещают проблему в полной мере.

«Никто в Белоруссии даже представить не может, сколько людей заболело. На телевидении пытаются об этом осторожно говорить. Иногда в новостях показывают, что умерла семья от пневмонии, но не от коронавируса. Говорят примерно так: «Просто у них было еще куча болячек, и они были жирными и паршиво питались». Вот так.

Могут еще показать Украину и привести статистику тех, кто заболел, мол посмотрите, как плохи дела у наших соседей, тысячи заболели, будьте осторожны», — цитирует спортсмена пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что хоккеисты команды Александра Лукашенко сдали тесты на коронавирус.