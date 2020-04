Нападающий «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби выразил соболезнования родным жертв трагедии в Новой Шотландии. Об этом сообщает Hockey Night in Canada.

20 апреля переодетый в полицейскую форму мужчина убил 22 человек.

«Я сам родом из Новой Шотландии, поэтому все мысли и чувства сейчас с вами. Принесу свои соболезнования родным и близким погибших; благодарю всех тех, кто оказался рядом и помог в первые минуты после трагедии», — сказал Кросби.

Cole Harbour, N.S. native Sidney Crosby sends his love and support back home to grieving Nova Scotia ❤️@CBCNS pic.twitter.com/kjypBXbadA