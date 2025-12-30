Жители сгоревших небоскребов в Гонконге выдвинули требование властям

Группа жителей сгоревшего в Гонконге в конце ноября жилого комплекса обратилась к местным властям с просьбой о восстановлении зданий — они не хотят переселяться в другие места и хотят вернуться в свой район. Петицию подписали уже более 100 жителей сгоревших небоскребов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«Боль от потери домов заключается не только в потере места, где мы жили, но и в утрате корней, которые давали нам стабильность», — говорится в обращении жителей.

Как рассказал журналистам представитель администрации района Сянган, власти «собирают и обобщают мнения пострадавших жителей и оценивают ситуацию в жилом комплексе Wang Fuk Court». Также, по словам собеседника издания, специалисты должны оценить безопасность зданий и техническую возможность заселения людей.

26 ноября в жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул мощный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось. Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК, опасаясь, что падающие на нее предметы могут спровоцировать пожар.

