Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Жители сгоревших небоскребов в Гонконге выдвинули требование властям

SCMP: жители сгоревшего в Гонконге комплекса призвали восстановить их дома
Tyrone Siu/Reuters

Группа жителей сгоревшего в Гонконге в конце ноября жилого комплекса обратилась к местным властям с просьбой о восстановлении зданий — они не хотят переселяться в другие места и хотят вернуться в свой район. Петицию подписали уже более 100 жителей сгоревших небоскребов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«Боль от потери домов заключается не только в потере места, где мы жили, но и в утрате корней, которые давали нам стабильность», — говорится в обращении жителей.

Как рассказал журналистам представитель администрации района Сянган, власти «собирают и обобщают мнения пострадавших жителей и оценивают ситуацию в жилом комплексе Wang Fuk Court». Также, по словам собеседника издания, специалисты должны оценить безопасность зданий и техническую возможность заселения людей.

26 ноября в жилом комплексе района Тай По, где проживали около четырех тысяч человек, вспыхнул мощный пожар. Предположительно, причиной происшествия стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось. Позднее сообщалось, что еще в 2024 году местные жители жаловались властям на строительную сетку, которой были покрыты бамбуковые леса во время ремонта ЖК, опасаясь, что падающие на нее предметы могут спровоцировать пожар.

Ранее была названа сумма ущерба от масштабного пожара в ЖК в Гонконге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532357_rnd_3",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+