В Архангельске на видео попало, как автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП

В Архангельске автомобиль вылетел в пешеходов в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
«Пешеходы пострадали из-за столкновения 2 машин в Архангельске. На перекрестке водитель одного из легковых автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в другое ТС. Из-за удара авто откинуло прямо в стоящих у перехода пешеходов. Пострадали 2 женщины: 38 и 65 лет. Пенсионерку госпитализировали», — говорится в публикации.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону.
По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого в Приморье неуправляемый автомобиль с человеком в салоне катился по ледяной горке.
Ранее в центре Москвы вспыхнул автомобиль.