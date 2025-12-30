Размер шрифта
В Архангельске на видео попало, как автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП

В Архангельске автомобиль вылетел в пешеходов в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Пешеходы пострадали из-за столкновения 2 машин в Архангельске. На перекрестке водитель одного из легковых автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в другое ТС. Из-за удара авто откинуло прямо в стоящих у перехода пешеходов. Пострадали 2 женщины: 38 и 65 лет. Пенсионерку госпитализировали», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону.

По данным Госавтоинспекции Архангельской области, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморье неуправляемый автомобиль с человеком в салоне катился по ледяной горке.

Ранее в центре Москвы вспыхнул автомобиль.
