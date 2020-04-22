Кокляев готовится к реваншу против Емельяненко

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Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил о том, что готовится к реваншу против бойца Александра Емельяненко, сообщает «РЕН ТВ».

«Вначале буду заниматься физической подготовкой. Ну а потом уже спарринги. Месяцев за семь до боя нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я», — сказал Кокляев.

В ноябре 2019 года пауэрлифтер сразился с Емельяненко по правилам бокса, но уступил в первом раунде.



Ранее Хабиб Нурмагомедов оценил пост Александра Емельяненко с оскорблениями в адрес Олега Тактарова.