Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»

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Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского «Спартака». Его словам передает Sport24.

По его словам, лучшей игрой за все время нахождения на тренерском мостике красно-белых стал матч против андалусийской «Севильи» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18.

Напомним, что «Спартак» в той игре одержал разгромную победу со счетом 5:1, тем самым установив новый рекорд среди российских клубов по крупности победы в главном европейском клубном турнире.

Ранее сообщалось, что игроки туринского «Ювентуса» Дуглас Коста и Миралем Пьянич решили вернуться в Италию.