Кокорин ждет звонка от руководства «Зенита»

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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин ждет звонка от представителей петербургского «Зенита». Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Instagram.

28-летний форвард заявил, что находится в тесном контакте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о возможном продлении контракта с клубом.

«Мне из руководства никто не звонил. Мы обсуждаем с Сергеем Богдановичем какие-либо бытовые вопросы, но понятно, что все решает далеко не он. Поэтому посмотрим, что будет.

Сначала, конечно, хотелось бы услышать звонка от них», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера сравнил испанские топ-клубы с российскими.