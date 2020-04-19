Кокорин ждет звонка от руководства «Зенита»
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин ждет звонка от представителей петербургского «Зенита». Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Instagram.
28-летний форвард заявил, что находится в тесном контакте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о возможном продлении контракта с клубом.
«Мне из руководства никто не звонил. Мы обсуждаем с Сергеем Богдановичем какие-либо бытовые вопросы, но понятно, что все решает далеко не он. Поэтому посмотрим, что будет.
Сначала, конечно, хотелось бы услышать звонка от них», — сказал Кокорин.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера сравнил испанские топ-клубы с российскими.