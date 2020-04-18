Экс-игрок НХЛ: думал, что умру от коронавируса

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Экс-игрок «Детройт Ред Уингз» Берье Сальминг рассказал о том, что испытывал симптомы коронавируса, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У меня были проблемы с дыханием. Меня очень знобило. Думал, что умру. Я сильно болел. Скорая помощь приехала и доставила меня в больницу. Мне не сказали, был ли у меня коронавирус», — рассказал Сальминг.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 155 тыс. человек, 581 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,2 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 22 тыс. человек.

Ранее сайт НХЛ не включил россиян в список лучших вратарей.