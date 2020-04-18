«Ак Барс» хочет сократить зарплату Зарипова на 60 млн рублей в год

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сделал предложение форварду Данису Зарипову по новому контракту, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, казанский клуб предлагает соглашение на один год с зарплатой 40 млн рублей. Отмечается, что капитан хочет получать 100 млн рублей в год, которые прописаны у него в истекающем 30 апреля контракте.

В команде из столицы Татарстана считают, что 39-летний хоккеист не сможет играть регулярно во всех матчах.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Зарипов набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах.

Ранее сообщалось, что форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо продлил контракт с клубом.