Опубликован календарь биатлонного сезона-2020/21

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2020/21. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что календарь может быть скорректирован из-за ситуации с коронавирусом.

Первый этап Кубка мира пройдет в Контиолахти с 28 по 29 ноября.

Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону:

Контиолахти - 28-29 ноября,

Эстерсунд (Швеция) — 3-6 декабря,

Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря,

Анси (Франция) — 17-20 декабря,

Оберхоф (Германия) — 7-10 января,

Рупольдинг (Германия) — 13-17 января,

Антхольц (Италия) — 21-24 января,

Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта,

Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта,

Хоменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что IBU по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.