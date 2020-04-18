Опубликован календарь биатлонного сезона-2020/21
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2020/21. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что календарь может быть скорректирован из-за ситуации с коронавирусом.
Первый этап Кубка мира пройдет в Контиолахти с 28 по 29 ноября.
Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону:
Контиолахти - 28-29 ноября,
Эстерсунд (Швеция) — 3-6 декабря,
Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря,
Анси (Франция) — 17-20 декабря,
Оберхоф (Германия) — 7-10 января,
Рупольдинг (Германия) — 13-17 января,
Антхольц (Италия) — 21-24 января,
Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта,
Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта,
Хоменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, заявил, что IBU по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус, который выиграл норвежец Йоханнес Бе.