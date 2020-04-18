Ковальчук оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/882/12899882/2020-01-07T031104Z_257777831_NOCID_RTRMADP_3_NHL-WINNIPEG-JETS-AT-MONTREAL-CANADIENS-pic905-895x505-13760.jpg">

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук оценил шансы команды выиграть Кубок Стэнли, если сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится, передает портал Russian Machine Never Breaks.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Форвард отметил, что у его команды, куда он перешел 24 февраля, будут отличные шансы выиграть трофей.

«В этом сезоне у нас отличный шанс выиграть. Я думаю, что наши ребята к этому готовы. Они опытные, выносливые и сильные. Вы видели, как «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли в прошлом году, хотя от них никто этого не ожидал», — заявил он.

Действующим обладателем трофея является «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон выигрывал Кубок в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Гретцки мечтает, чтобы Овечкин побил его снайперский рекорд в НХЛ.