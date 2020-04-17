Рефери боя Льюис — Тайсон умер от коронавируса

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От коронавируса скончался 72-летний экс-рефери Эдди Коттон, который обслужил поединок между Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, передает BoxingScene.

Отмечается, что он боролся с инфекцией более недели.

Коттон судил боксерские матчи 40 лет. У него осталось двое детей и внук.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,1 млн человек.

Ранее боксер ударил сам себя во время видеоурока.