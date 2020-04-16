Экс-владелец «Спартака»: Дзюба не соответствует уровню «Лацио»

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой итальянский «Лацио» заинтересован в услугах российского нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает «Советский спорт».

14 апреля в СМИ появилась информация, что итальянский клуб ищет центрального форварда и рассматривает на эту позицию российского нападающего.

«Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться», — заявил Червиченко.

Бывший владелец московского клуба посоветовал форварду не уезжать в Серию А, потому что это будет «неудачный вояж».

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о конфликте российских и английских фанатов на Евро-2016.