Хрюнов: в UFC должны уважать Нурмагомедова

Российский промоутер Владимир Хрюнов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта уважительно относиться к россиянину Хабибу Нурмагомедову, передает РИА «Новости».

«Я советую Уайту уважительнее относиться к Нурмагомедову. Не надо строить интриги вокруг правильно принятых им решений», — сказал Хрюнов.

Напомним, 18 апреля российский спортсмен должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее Хабиб назвал любимый футбольный матч среди клубов.