Хрюнов: в UFC должны уважать Нурмагомедова
Российский промоутер Владимир Хрюнов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта уважительно относиться к россиянину Хабибу Нурмагомедову, передает РИА «Новости».
«Я советую Уайту уважительнее относиться к Нурмагомедову. Не надо строить интриги вокруг правильно принятых им решений», — сказал Хрюнов.
Напомним, 18 апреля российский спортсмен должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.
Ранее Хабиб назвал любимый футбольный матч среди клубов.