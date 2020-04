Умер экс-игрок «Челси»

Умер экс-игрок лондонского «Челси» Питер Бонетти, сообщает официальный сайт «аристократов».

Вратарю было 78 лет. Отмечается, что футболист боролся с продолжительной болезнью.



Голкипер провел 729 матчей за команду, занимая второе место по данному показателю.



Ранее сообщалось о том, что умер Стирлинг Мосс.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…