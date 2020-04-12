Шомуродов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Ростове

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Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в донской столице. Об этом сообщает Sportbox.

Нападающий заявил, что обстановка в городе не сильно отличается от той, которая наблюдается в стране.

«Ситуация такая же, как и везде. Работают лишь супермаркеты и аптеки, граждане ходят лишь в магазины у дома. Надеюсь, что все это ненадолго. Хочется поскорее вернуться к нормальной жизни», — сказал Шомуродов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был близок к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2017 году.