Капитан «Локомотива»: мы откажемся от 40 процентов зарплат

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Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил о том, что футболисты клуба откажутся от 40 процентов зарплат, передает официальный сайт красно-зеленых.

«Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Игроки по всему миру идут на снижение выплат из-за коронавируса. Мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии», — сказал Чорлука.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая.



Ранее защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о буднях в самоизоляции.