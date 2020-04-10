Овечкина назвали величайшим игроком целого поколения
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овекчине, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
До паузы в регулярном чемпионате НХЛ, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, Мэттьюс вместе с Овечкиным и форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком боролись за лидерство в гонке лучшего снайпера сезона.
«Ови стал одним из величайших игроков целого поколения, имеет огромное влияние и в хоккее, и за его пределами, проложил дорогу для огромного количества игроков», — заявил Мэттьюс.
Ранее сообщалось, что Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.