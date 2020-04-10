Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

Изначально об этом в своем Twitter проинформировал журналист телеканала ESPN Бретт Окамото. Мероприятие должно было состояться 18 апреля, однако проведено не будет из-за пандемии. Турнир должен был пройти сначала в Нью-Йорке, затем местом его проведения рассматривали Лас-Вегас. В итоге президент промоушена Дана Уайт объявил, что снимет частный остров для проведения боев.

«UFC 249 был отменен. Все события UFC отложены на неопределенное время из-за коронавируса. Дана Уайт говорит, что он был готов продвигать событие, но ситуация вышла из-под его контроля», — написал Окамото.

Главным боем турнира должен был стать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако россиянин отказался от боя. его должен был заменить Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Кормье хочет поработать комментатором на турнире UFC 249.