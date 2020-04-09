Внесены изменения в правила определения офсайда и игры рукой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Международный совет футбольный ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила определения офсайда и игры рукой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь граница определения игры рукой определяется по линии подмышки — если мяч касается верхней части руки, то игра рукой не фиксируется, и наоборот.

Также футболист не будет находится в положении «вне игры», если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, после чего мяч попал к игроку, находящемуся за линией последнего защитника.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Уфа» в одностороннем порядке сократил заработную плату игрокам на 70% вследствие пандемии коронавирусной инфекции.