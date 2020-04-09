Внесены изменения в правила определения офсайда и игры рукой
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Международный совет футбольный ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила определения офсайда и игры рукой. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Теперь граница определения игры рукой определяется по линии подмышки — если мяч касается верхней части руки, то игра рукой не фиксируется, и наоборот.
Также футболист не будет находится в положении «вне игры», если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, после чего мяч попал к игроку, находящемуся за линией последнего защитника.
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