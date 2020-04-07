Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/11853985/upload-SIZOV_5737-pic905-895x505-6216.jpg">

Обвинительный акт, который был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка, выдвигает обвинения в коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Чемпионат».

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.

В тексте обвинения указывается на то, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России $5 млн. Помимо этого, Рафаэль Сальгеро, член Исполнительного комитета ФИФА, должен был также получить от России $1 млн в обмен на голос за Россию.

Напомним, что золото чемпионата мира — 2018 в итоге досталось Франции, которая в финале турнира со счетом 4:2 одолела Хорватию. Сборная России на том ЧМ дошла до четвертьфинала.

Ранее Макгрегор раскритиковал Китай за некачественные средства защиты от коронавируса.