«Спартак» арендовал футболисту самолет, чтобы он смог покинуть Россию
Московский «Спартак» арендовал футболисту Гусу Тилю самолет, чтобы он смог покинуть Россию, передает FC Update.
«После объявления о режиме карантина, нам запретили выходить из дома. Я сразу связался с посольством», — сказал Тиль.
Клуб арендовал для игрока самолет, на котором он долетел до Берлина, а затем смог добраться до Нидерландов.
В текущем сезоне Тиль провел 17 матчей, забив один мяч.
Ранее экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о приостановке сезона в Греции.