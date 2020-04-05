«Сельта» применит санкции к Смолову, который самовольно покинул Испанию
Испанская «Сельта» применит санкции к российскому форварду Федору Смолову, который самовольно покинул Испанию, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что футболист улетел на частном самолете в Россию, хотя клуб его не отпускал.
В Испании введен режим изоляции из-за пандемии коронавируса.
«Футболист незамедлительно сообщил о своих передвижениях. Он уехал, но обязался вернуться. Он хочет решить личные дела в России. Федор будет придерживаться режима самоизоляции», — говорится в сообщении клуба.